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GÜNCELLEME - Manisa'da inşaat iskelesi çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 19:57 | Son Güncelleme

TOKİ inşaat sahasında 14 metre yüksekliğindeki iskelenin çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı 1 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Manisa'da inşaat iskelesi çöktü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yapımı devam eden TOKİ inşaat sahasında 14 metre yüksekliğindeki iskelenin çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise ağır yaralandı.

Akgedik Mahallesi'ndeki TOKİ inşaat sahasında çalışan İbrahim Keydal (25) ve Yunus Boz'un (39) üstünde çalıştığı iskele, kalıp söktükleri sırada çöktü.

14 metre yükseklikten düşen Keydal ve Boz, işçi arkadaşlarının yardımıyla iskele kalıplarının arasından çıkartılarak olay yerine gelen ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Boz hayatını kaybetti.

Keydal'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Manisa'da inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi ağır yaralandı

Manisa'da inşaat iskelesi çöktü, 2 işçi ağır yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Akgedik Iskele işçi TOKİ Yunusemre

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