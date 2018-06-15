GÜNCELLEME - Manisa'da orman yangını

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 hektar makilik ve çalılık alan ile 6 dönüm meyve bahçesi zarar gördü.

Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi kırsalındaki makilik ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, bir amfibik söndürme uçağı, 3 helikopter, çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz ile orman muhafaza ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında, yaklaşık 50 hektar makilik ve çalılık alan, 6 dönüm meyve bahçesi ve 20 arı kovanı zarar gördü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

