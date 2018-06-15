HABER

GÜNCELLEME - Manisa'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 23:12 | Son Güncelleme

Turgutlu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 hektar makilik ve çalılık alan ile 6 dönüm meyve bahçesi zarar gördü - Yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı DETAYLAR EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 hektar makilik ve çalılık alan ile 6 dönüm meyve bahçesi zarar gördü.

Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi kırsalındaki makilik ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, bir amfibik söndürme uçağı, 3 helikopter, çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz ile orman muhafaza ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında, yaklaşık 50 hektar makilik ve çalılık alan, 6 dönüm meyve bahçesi ve 20 arı kovanı zarar gördü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Bayramda sandık bekliyorlarBayramda sandık bekliyorlar
Mut'ta 'Kayısı Festivali'Mut'ta 'Kayısı Festivali'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Manisa Orman Yangını

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi!

Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı: Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı: Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bayramlaşmada taktığı yüzük dikkat çekti!

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bayramlaşmada taktığı yüzük dikkat çekti!

İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yeniden başladı!

İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yeniden başladı!

Sakarya'da bu halde bulunmuştu! İsyan ettiren olayda üzücü haber geldi!

Sakarya'da bu halde bulunmuştu! İsyan ettiren olayda üzücü haber geldi!

Bu zeka testini her 10 kişiden yalnızca biri bitirebiliyor

Bu zeka testini her 10 kişiden yalnızca biri bitirebiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.