HABER

GÜNCELLEME - Manisa'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 18:48 | Son Güncelleme

Şehzadeler ilçesine bağlı Yukarıçobanisa Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Yangın söndürme çalışmalarına katılan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınan yangında, ilk belirlemelere göre 6 hektar alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yukarıçobanisa Mahallesi yakınlarında çıkan yangına 6 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesine itfaiye araçları ve vatandaşlar müdahale etti.

Yangının mahalledeki evlere doğru ilerlemesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Söndürme çalışmalarına katılan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından kontrol altındı. Hava araçları bölgeden ayrılırken, arazöz ve iş makineleri bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ediyor.

İlk belirlemelere göre, Yukarıçobanisa ve Aşağıçobanisa Mahallesi üst kısmında Spil Dağı eteklerindeki yangında, 6 hektar alan etkilendi, bazı meyve bahçeleri zarar gördü.

Anız yangının ormanlık alana sıçradığını belirleyen jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNCELLEME - Manisa'da orman yangını

- Şehzadeler ilçesine bağlı Yukarıçobanisa Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Yangın söndürme çalışmalarına katılan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınan yangında, ilk

1 / 14

Manisa’da orman yangını

Manisa’da orman yangını
2 / 14

Manisa’da orman yangını

Manisa’da orman yangını
3 / 14

Manisa’da orman yangını

Manisa’da orman yangını
4 / 14

Manisa’da orman yangını

Manisa’da orman yangını
5 / 14

Manisa’da orman yangını

Manisa’da orman yangını
6 / 14

Manisa’da orman yangını

Manisa’da orman yangını
7 / 14

Manisa’da orman yangını

Manisa’da orman yangını
8 / 14

Manisa’da orman yangını

Manisa’da orman yangını
9 / 14

Manisa’da orman yangını

Manisa’da orman yangını
10 / 14

Manisa’da orman yangını

Manisa’da orman yangını
11 / 14

Manisa’da orman yangını

Manisa’da orman yangını
12 / 14

Manisa’da orman yangını

Manisa’da orman yangını
13 / 14

Manisa’da orman yangını

Manisa’da orman yangını
14 / 14

Manisa’da orman yangını

Manisa’da orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çevre itfaiye Manisa orman yangın

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Diğer Haberler
CHP'de Olağanüstü Kurultay için toplanan güncel imza sayısı kaç oldu? Gaye Usluer son rakamı verdi!

CHP'de Olağanüstü Kurultay için toplanan güncel imza sayısı kaç oldu? Gaye Usluer son rakamı verdi!

Bedelli askerlik teklifinde ilk madde kabul edildi

Bedelli askerlik teklifinde ilk madde kabul edildi

Acı haberi TSK verdi! Hakkari'de EYP'ye basarak yaralanan Er Fatih Ercan şehit oldu!

Acı haberi TSK verdi! Hakkari'de EYP'ye basarak yaralanan Er Fatih Ercan şehit oldu!

Bursa'da kadın sürücü eğitmeni ile halk otobüsü şoförü birbirine girdi! Kavga anı kameralara yansıdı!

Bursa'da kadın sürücü eğitmeni ile halk otobüsü şoförü birbirine girdi! Kavga anı kameralara yansıdı!

Masaj salonlarına polis baskını!

Masaj salonlarına polis baskını!

İYİ Partili Aytun Çıray'ın Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine MHP'li İsmet Büyükataman'dan çok sert tepki!

İYİ Partili Aytun Çıray'ın Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine MHP'li İsmet Büyükataman'dan çok sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.