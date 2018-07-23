GÜNCELLEME - Manisa'da orman yangını

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yukarıçobanisa Mahallesi yakınlarında çıkan yangına 6 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesine itfaiye araçları ve vatandaşlar müdahale etti.
Yangının mahalledeki evlere doğru ilerlemesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.
Söndürme çalışmalarına katılan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından kontrol altındı. Hava araçları bölgeden ayrılırken, arazöz ve iş makineleri bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ediyor.
İlk belirlemelere göre, Yukarıçobanisa ve Aşağıçobanisa Mahallesi üst kısmında Spil Dağı eteklerindeki yangında, 6 hektar alan etkilendi, bazı meyve bahçeleri zarar gördü.
Anız yangının ormanlık alana sıçradığını belirleyen jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Şehzadeler ilçesine bağlı Yukarıçobanisa Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Yangın söndürme çalışmalarına katılan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınan yangında, ilk
Bursa'da kadın sürücü eğitmeni ile halk otobüsü şoförü birbirine girdi! Kavga anı kameralara yansıdı!
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'ndan bedelli askerlik önerisi
Masaj salonlarına polis baskını!
Uluslararası mahkeme karar verdi: Hak ihlali var!
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!
Boksör kardeşler 'toplu tecavüz' suçlamasıyla gözaltına alındı
Türkiye'nin en pahalı tuvaleti sadece 2 gün dayanabildi
Angelina Jolie'ye benzemek için bu hale gelmişti! İşte yeni görüntüleri
Omzundaki yağ bezesinden kurtulmak isteyince...
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...