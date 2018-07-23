GÜNCELLEME - Manisa'da orman yangını

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yukarıçobanisa Mahallesi yakınlarında çıkan yangına 6 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesine itfaiye araçları ve vatandaşlar müdahale etti.

Yangının mahalledeki evlere doğru ilerlemesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Söndürme çalışmalarına katılan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından kontrol altındı. Hava araçları bölgeden ayrılırken, arazöz ve iş makineleri bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ediyor.

İlk belirlemelere göre, Yukarıçobanisa ve Aşağıçobanisa Mahallesi üst kısmında Spil Dağı eteklerindeki yangında, 6 hektar alan etkilendi, bazı meyve bahçeleri zarar gördü.

Anız yangının ormanlık alana sıçradığını belirleyen jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.