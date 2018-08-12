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GÜNCELLEME - Manisa'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 18:57 | Son Güncelleme

Soma ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Göktaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 3 uçak ve 15 arazöz ile müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
kontrol orman yangını Soğutma

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