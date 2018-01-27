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GÜNCELLEME Manisa'da sahte içkiden ölüm iddiası

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 18:15 | Son Güncelleme 17 dakika önce

- Soma ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden ikisi yaşamını yitirdi, ikisinin yoğun bakım servisindeki tedavileri sürüyor - Gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden ikisi hayatını kaybetti, evinde sahte içki imal ettiği öne sürülen kişi ile büfe sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki büfeden aldıkları sahte içkiden içtikleri iddia edilen Kenan Pehlivan (57), Özcan Ünal (46), İbrahim ve oğlu Cüneyt Gök, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Metil alkol zehirlenmesi tanısıyla tedavi altına alınanlardan Özcan Ünal, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen İbrahim Gök de yolda hayatını kaybetti.

Sağlık durumları ağır olan Cüneyt Gök ve Pehlivan'ın, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinin yoğun bakım servisindeki tedavileri sürüyor.

Hayatını kaybeden Ünal ve Gök'ün cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

- Olayla ilgili iki gözaltı

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Gök'ün yaşamını yitirmeden önce içkiyi nereden aldığını söylemesi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda sahte içki sattığı öne sürülen büfe sahibi E.G. ile evinde sahte içki ürettiği iddia edilen Ü.İ. gözaltına alındı.

Ü.İ'nin evinde yapılan aramada 24 litre şişelenmemiş içki, 13 dolu içki şişesi, 6 litre anason ve bir litre votka aroması ile içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

- Şüpheli beden eğitimi öğretmeniymiş

İlçedeki bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yaptığı belirtilen Ü.İ'nin, emniyetteki ifadesinde hazırladığı içkileri satmadığını, arkadaşları ve dostlarına bedelsiz verdiğini savunduğu öğrenildi.

Gözaltında bulunan Ü.İ ve E.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan Ü.İ ve E.G, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklanma talebi ile sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(AA)

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