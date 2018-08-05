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GÜNCELLEME - Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 19:21 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden Bingöl ve Paşalı son yolculuklarına uğurlandı - Gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı CENAZELERİN TOPRAĞA VERİLMESİ VE SÜRÜCÜNÜN TUTUKLANMASI EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara yönüne giden Mehmet İ'nin kullandığı 63 YD 557 plakalı tır, Ergenekon kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Çağrı Bingöl (22) ve Kerem Paşalı idaresindeki motosikletlere çarptı.

Tırın altında kalan motosiklet sürücüleri hayatlarını kaybetti. Paşalı'nın kullandığı motosikletteki Mehmet Arı (20) yaralandı.

Kaza yerinden ayrılan tır şoförü M.İ, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

- Cenazeler toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Bingöl ve Paşalı'nın naaşları Pazar Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Belediye Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
cami Kaza Motosiklet TIR

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