GÜNCELLEME - Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde kaza yapan bir otomobili kaldıran vince başka bir otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1'i polis 4 kişi yaralandı.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli İsmail Hamarat yönetimindeki 06 APN 12 plakalı otomobil Mersindere Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kazada, Hamarat ile yanında bulunan Dursun Kaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Salihli Bölge Trafik ekipleri ve kurtarma vinci, kazaya karışan otomobili bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalara başladı. Bu sırada Salihli'den Turgutlu istikametine seyreden Hakan Sakmak idaresindeki 35 HD 1955 plakalı otomobil, kurtarma vincine arkadan çarptı.

Kazada vinç operatörü Halil İbrahim Avcı, polis memuru Alper Tolun ve sürücü Sakmak yaralandı, otomobilde bulunan Tayfun Sarıtaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Sakmak, kurtarılamadı.

Sakmak ve Sarıtaş'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.