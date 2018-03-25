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GÜNCELLEME - Manisa'da trafik kazası: 27 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 23:56 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI VE SAĞLIK DURUMLARI EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.

Ramazan K'nın kullandığı 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü, Gördes - Akhisar yolu üzerindeki Fundacık mevkisinde karşı yönden gelen Sami Odabaş (54) yönetimindeki 06 FZ 4254 plakalı hafriyat kamyonunun kasasına çarptı.

Kazada otobüs sürücüsü ile 26 yolcu yaralandı.

Yaralılar ambulansların yanı sıra yoldan geçen vatandaşların araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 8'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü Odabaş, ifadesi alınmak üzere Gördes İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Gördes - Akhisar yolunda kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kamyon Kaza OTOBÜS trafik

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