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GÜNCELLEME - Manisa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 41 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 20:45 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, SÜRÜCÜ VE HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN İSMİ EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

Kocaeli'den Denizli'ye giden Yusuf Çimtay'ın kullandığı 35 PK 136 plakalı yolcu otobüsü, Kayalıoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol kenarına devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yolculardan Serpil Kuran (45) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 41 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fadime Demirtaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaza OTOBÜS ölü yaralı

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