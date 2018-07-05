GÜNCELLEME - Marmara Denizi'nde gemi kazası

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi'nde kuru yük gemisi ile tanker çarpıştı.
Alınan bilgiye göre, Gammagas adlı tanker ile Ersoylar 1 isimli kuru yük gemisinin Sivriada açıklarında çarpıştığı bilgisi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kıyem-6 ve Kurtarma-6 sevk edildi.
Kazada ölü ya da yaralının bulunmadığı, kirlilik oluşmadığı belirtildi.
Küçük çapta hasar oluşan tanker ve kuru yük gemisinin kıyıya çekileceği kaydedildi.
İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu gece Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. Kazaya karışan gemiler römorkörler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.
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