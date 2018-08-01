GÜNCELLEME - Marmaris'te kaybolan Rus turistin ölü bulunması

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 5 gündür aranan Rus turistin ölü bulunmasına ilişkin, turisti son gören taksici ifadesine başvurulmak üzere savcılık talimatıyla gözaltına alındı.
Turunç Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan ve eğlenmek için gittiği yerden dönmeyen Rus turist Airat Zaripov'un (24) yakınları tarafından kaybolduğunun bildirilmesi üzerine, yürütülen çalışmalara devam edildi.
Turisti en son gören taksi şoförü C.A'nın verdiği bilgi doğrultusunda yön verilen arama çalışmalarında Zaripov'un cesedi, Yağmur Sini mevkisinde bulundu.
Zaripov'un cesedi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Rus turistin ölü bulunmasıyla ilgili, turisti son gören taksici C.A'nın ifadesine başvurulmak üzere savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.
Kıbrıslı imamdan turistlere şok tepki; Denizden çıkan tekkeye geliyor
Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...
Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı
Orta Doğu yangın yeri! Bu karar taşları yerinden oynattı
Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Silivri'deki yangında şoke eden görüntü! O kişi bakın kim çıktı...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum