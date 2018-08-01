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GÜNCELLEME - Marmaris'te kaybolan Rus turistin ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 18:17 | Son Güncelleme

Olayla ilgili taksici, ifadesine başvurulmak üzere savcılık talimatıyla gözaltına alındı - GELİŞMELER EKLENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 5 gündür aranan Rus turistin ölü bulunmasına ilişkin, turisti son gören taksici ifadesine başvurulmak üzere savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Turunç Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan ve eğlenmek için gittiği yerden dönmeyen Rus turist Airat Zaripov'un (24) yakınları tarafından kaybolduğunun bildirilmesi üzerine, yürütülen çalışmalara devam edildi.

Turisti en son gören taksi şoförü C.A'nın verdiği bilgi doğrultusunda yön verilen arama çalışmalarında Zaripov'un cesedi, Yağmur Sini mevkisinde bulundu.

Zaripov'un cesedi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Rus turistin ölü bulunmasıyla ilgili, turisti son gören taksici C.A'nın ifadesine başvurulmak üzere savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

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Marmaris Muğla polis Rus turist

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