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GÜNCELLEME - Mehteran takımını taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 17:15 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde mehteran takımını taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Burdur'un Çavdır ilçesine giden mehteran takımını taşıyan Yusuf Demirkan'ın kullandığı 20 BM 611 plakalı minibüs, Kumavşarı Mahallesi Topraklık mevkisinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Demirkan ile mehteran takımından 11 kişinin tedavisi çevredeki hastanelerde sürüyor.

Yaralılardan üçünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden ve mehteran ekibinden olduğu belirtilen Mehmet Vehbi Kaplan'ın (53) cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özel bir mehteran firmasına ait takımın Çavdır ilçesindeki bir konsere gitmek için yola çıktıkları ifade edildi.

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Çavdır ilçesi mehteran takımı minibüs trafik kazası

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