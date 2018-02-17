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GÜNCELLEME - Meksika'da helikopter kazası: 13 ölü, 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 20:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Navarrete ve Oaxaca Eyalet Valisi Murat'ı taşıyan helikopterin inişi sırasında meydana gelen kazada yerdeki 13 kişi öldü, 15 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

MEKSİKO (AA) - Meksika'da 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye giden İçişleri Bakanı Alfonso Navarrete ve Oaxaca Eyalet Valisi Alejandro Murat'ı taşıyan helikopterin inişi sırasında meydana gelen kazada yerdeki 13 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Oaxaca Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, deprem bölgesine giden İçişleri Bakanı Navarrete ve Oaxaca Eyalet Valisi Murat'ın bulunduğu helikopterin, Pinotepa Nacional kenti yakınlarında kaza yapması sonucu yerdeki 5 kadın, 4 erkek ve 3 çocuğun olay yerinde, bir kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada da helikopterin kaza sırasında Pinotepa Nacional kentine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Jamiltepec bölgesindeki boş araziye inmeye çalıştığı kaydedildi.

Helikopterde bulunan yerel gazeteci Jorge Rosales, kazanın pilotun kontrolü kaybetmesi nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Yaşadığı korku dolu anları televizyonda katıldığı haber programında anlatan Rosales, "Helikopter, yere dokunduğu anda patinaj yapar gibi kayarak savruldu ve araçlara vurdu. O esnada yere sürtünen demir yığınının çıkardığı sesten başka bir şey duyulmuyordu." dedi.

Devlet Başkanı Pena Nieto, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, helikopterdeki 2 yetkili ve mürettebattakilerin durumunun iyi olduğunu ancak kazanın meydana geldiği bölgede bazı kişilerin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu belirtti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Cuma günü meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin güneybatısında yer alan Oaxaca eyaletindeki Pinotepa Nacional kentinin 2 kilometre güneydoğusu olduğunu açıklamıştı.

Yerin 43 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.

Meksika'da 19 Eylül 2017'de meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde 369 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Alfonso Navarrete Meksika Oaxaca eyalet Valisi Alejandro Murat

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