GÜNCELLEME - Meriç Nehri'nde kaybolan anne ve 2 çocuğu aranıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken Meriç Nehri'nde kaybolan anne ve 2 çocuğunu bulmak için yapılan arama çalışmaları bitti.

Alınan bilgiye göre, Kamaran Yousıf geçen ay Ajel Tomo ve 6 çocuğuyla birlikte yasa dışı yollardan sınırı geçmek için Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyüne geldi.

Bir grup kaçakla birlikte Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan Yousıf ve ailesinin bindiği bot, nehirde alabora oldu.

Baba Yousıf ve 4 çocuğu, bazı kaçaklarla birlikte Yunanistan tarafına geçerken, eşi Ajel Tomo ve çocukları Adam Kamaran Yousıf ve Sherwan Kamaran Yousıf suda kayboldu.

Olayın ardından eşi ve çocuklarından haber alamayan Baba Yousıf, İstanbul'daki yakınları aracılığıyla savcılığa başvurarak nehirde arama yapılmasını istedi.

Bunun üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekipleri, anne ve 2 çocuğun bulunması için nehirde arama çalışması başlattı.

Saçlımüsellim ve Sığırcılı köyü arasında, Meriç Nehrinde, 1. derece askeri yasak bölgede 40 kilometrelik alanda arama yapan jandarma ve AFAD ekipleri nehirde kaybolan anne ve 2 çocuğuna ait bir iz bulamadı.

Yaklaşık 8 saat süren arama çalışmaları sona erdi.

