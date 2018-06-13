HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

GÜNCELLEME - Meriç Nehri'nde kaybolan anne ve 2 çocuğu aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:27 | Son Güncelleme

Edirne'de yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken Meriç Nehri'nde kaybolan anne ve 2 çocuğunu bulmak için yapılan arama çalışmaları sona erdi ARAMANIN SONA ERMESİ BİLGİSİ EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken Meriç Nehri'nde kaybolan anne ve 2 çocuğunu bulmak için yapılan arama çalışmaları bitti.

Alınan bilgiye göre, Kamaran Yousıf geçen ay Ajel Tomo ve 6 çocuğuyla birlikte yasa dışı yollardan sınırı geçmek için Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyüne geldi.

Bir grup kaçakla birlikte Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan Yousıf ve ailesinin bindiği bot, nehirde alabora oldu.

Baba Yousıf ve 4 çocuğu, bazı kaçaklarla birlikte Yunanistan tarafına geçerken, eşi Ajel Tomo ve çocukları Adam Kamaran Yousıf ve Sherwan Kamaran Yousıf suda kayboldu.

Olayın ardından eşi ve çocuklarından haber alamayan Baba Yousıf, İstanbul'daki yakınları aracılığıyla savcılığa başvurarak nehirde arama yapılmasını istedi.

Bunun üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekipleri, anne ve 2 çocuğun bulunması için nehirde arama çalışması başlattı.

Saçlımüsellim ve Sığırcılı köyü arasında, Meriç Nehrinde, 1. derece askeri yasak bölgede 40 kilometrelik alanda arama yapan jandarma ve AFAD ekipleri nehirde kaybolan anne ve 2 çocuğuna ait bir iz bulamadı.

Yaklaşık 8 saat süren arama çalışmaları sona erdi.

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
Fotoğraflar// İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ettiFotoğraflar// İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaçak Kayıp Meriç Nehri nehir

En Çok Okunan Haberler

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çavuşoğlu açıkladı! Mersin-Antalya yolu 4 saate düşüyor

Çavuşoğlu açıkladı! Mersin-Antalya yolu 4 saate düşüyor

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebine Anayasa Mahkemesi'nden ret!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebine Anayasa Mahkemesi'nden ret!

Kız kardeşini öpüşürken gördü, dehşet saçtı! İşte cezası

Kız kardeşini öpüşürken gördü, dehşet saçtı! İşte cezası

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Mali müşavirlerin memleket idaresindeki yeri

Mali müşavirlerin memleket idaresindeki yeri

Teröristlerin şehit ettiği Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturması tamamlandı!

Teröristlerin şehit ettiği Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturması tamamlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.