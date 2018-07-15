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GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 19:51 | Son Güncelleme

Gülnar ilçesinde çıkan, 5 helikopter ve 2 uçakla müdahale edilen orman yangını kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan, 5 helikopter ve 2 uçakla müdahale edilen orman yangını, kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lapa Mahallesi'ndeki ormanlık alanında yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına 5 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz ve 10 su tankıyla müdahale etmeye başladı.

İlk belirlemelere göre, yangının 30 hektar alanda etkili olduğu öğrenilirken, yangını söndürmek için yakın ilçelerden de takviye ekiplerin geldiği belirtildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

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Anahtar Kelimeler:
Gülnar Mersin orman yangını

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