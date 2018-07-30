GÜNCELLEME - Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Emir Bırakmaz (41), arkadaşı İbrahim K. (42) ile birlikte Şehit Mustafa Mahallesi 3522 Sokak'ta kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Olayda ağır yaralanan Bırakmaz, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Tedavi altına alınan İbrahim K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis ekipleri, kaçan zanlı Ümit A'yı (23) yakalarken, olayda kullandığı tabanca da üzerinde bulundu.
Bu arada, Emir Bırakmaz ile Ümit A'nın dün tartıştıkları ve olayın da bu tartışmadan kaynaklı husumet nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.
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