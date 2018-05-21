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GÜNCELLEME - Mersin'de soğuk hava deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 17:34 | Son Güncelleme

Soğuk hava deposunda çıkan yangın, bir tekstil fabrikası ile soğuk hava deposuna da sıçradı - Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor YANGININ DİĞER İŞ YERLERİNE SIÇRADIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin Serbest Bölgede bir soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, alevler yandaki bir tekstil fabrikası ile soğuk hava deposuna da sıçradı.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde yer alan serbest bölge içerisindeki bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sürerken yangın dolayısıyla gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın soğuk hava deposunun yanındaki tekstil fabrikası ile soğuk hava deposuna da sıçradı.

Öte yandan, itfaiye ekiplerine destek olarak olay yerine gelen 3 TOMA da alevlere müdahale etti. Olay yerine Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi.

Ayrıca 3 iş makinesiyle de yangının büyümemesi için müdahale edildi.

Rüzgar nedeniyle yangının sıçradığı palmiye ağaçları da su tankerinden sıkılan tazyikli suyla söndürüldü.

Bu arada, bölgedeki diğer tekstil fabrikalarında çalışan işçiler de yangının sıçrama ihtimali üzerine fabrikalardaki malzemeleri dışarı taşıdı.

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