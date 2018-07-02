GÜNCELLEME - Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, çoğunluğu Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen, tarım işçilerini taşıyan 33 MN 180 plakalı minibüs, Arslanköy yolunda halk arasında "kanlı viraj" olarak bilinen alanda devrildi.
Kaza yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, devrilen aracın altında kalan yaralıları kurtarmak için çalışma yaptı.
Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 16 kişi ambulanslarla Mersin Şehir Hastanesi ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler yolu trafiğe kapattı.
Bu arada, kazayı haber alıp bölgeye gelen işçilerin yakınları gözyaşı döktü.
- Toroslar ilçesinde halk arasında "kanlı viraj" olarak bilinen bölgede meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 16 kişi hastaneye kaldırıldı DETAYLAR EKLENDİ
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