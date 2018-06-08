GÜNCELLEME - Mersin'deki cinayet

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, taciz iddiasıyla çıkan kavgada, büfe çalışanının öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kiremithane Mahallesi Silifke Caddesi'ndeki büfede 2 gün önce işlenen cinayetle ilgili zanlıların adreslerini belirledi.

Ekipler, büfe çalışanı Murat Ö'yü bıçakla öldürdüğü iddia edilen M.S.P, nişanlısı M.E. ile olaya karışan arkadaşları A.Y, H.G, S.K, S.A, K.B, O.T. ve T.Ş'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.K. ve M.E. savcılıktan serbest bırakılırken, T.Ş. adli kontrolle salıverildi. Diğer 6 zanlı ise tutuklandı.

Mersin'de 6 Haziran'da taciz iddiasıyla çıkan kavgada büfe çalışanı Murat Ö. hayatını kaybetmiş, zanlılar kaçmıştı.

