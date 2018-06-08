GÜNCELLEME - Mersin'deki cinayet

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, taciz iddiasıyla çıkan kavgada, büfe çalışanının öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kiremithane Mahallesi Silifke Caddesi'ndeki büfede 2 gün önce işlenen cinayetle ilgili zanlıların adreslerini belirledi.
Ekipler, büfe çalışanı Murat Ö'yü bıçakla öldürdüğü iddia edilen M.S.P, nişanlısı M.E. ile olaya karışan arkadaşları A.Y, H.G, S.K, S.A, K.B, O.T. ve T.Ş'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden S.K. ve M.E. savcılıktan serbest bırakılırken, T.Ş. adli kontrolle salıverildi. Diğer 6 zanlı ise tutuklandı.
Mersin'de 6 Haziran'da taciz iddiasıyla çıkan kavgada büfe çalışanı Murat Ö. hayatını kaybetmiş, zanlılar kaçmıştı.
FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!
Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı
İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti
ABD'nin yeni silahı 'siyah eşek arısı' küçük ama çok etkili
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Sevgilisi Rita Ora'nın önce ayağını emdi, sonra da...
17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum