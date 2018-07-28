GÜNCELLEME - Mersin'deki orman yangını

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Köseçobanlı Mahallesi Sıra mevkisindeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 3 arazöz, bir su tankı ve 20 personelle kara, 2 helikopterle de havadan müdahale etti.
Ekipler ormanlık alana yol olmaması nedeniyle alevlere karadan müdahalede güçlük yaşadı.
Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre bir hektarlık alan zarar gördü.
Ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.
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