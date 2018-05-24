GÜNCELLEME - Minibüs iş makinesine çarptı: 10 yaralı

Bolu'da bir minibüsün, arıza nedeniyle yol kenarında duran iş makinesine çarptığı kazada 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'ndan Gerede istikametine seyreden Hüseyin Bölükbaş yönetimindeki minibüs, Çaydurt mevkisinde arıza nedeniyle yolun sol şeridinde duran Orhan Sarmaz idaresindeki greydere arkadan çarptı.

Kazanın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Nur Kayıkçı, Sercan Şengüleç, Oğuz Yılmaz, Mehmet Sezgin, Sena Güncan, Murat Gülen, Canan Arslan, Özlem Kağan, Nurcan Kutlu Habek ve Merve Okçu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Bölükbaş ise kazayı yara almadan atlattı.

Minibüsün, Gerede ve Yeniçağa ilçesinde görev yapan devlet memurlarını taşıdığı öğrenildi.​