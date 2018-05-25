GÜNCELLEME - Minibüsün çarptığı yaşlı adam öldü - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde perona yanaşan minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
İbrahim K. yönetimindeki 45VM472 plakalı minibüs, ilçe garajında perona yanaştığı sırada Bülent İbrahim Cüce'ye (85) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüsün altına kalan Cüce, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı fakat kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücü İbrahim K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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