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GÜNCELLEME - Minik Eylül'ün katil zanlısının annesi de tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 12:17 | Son Güncelleme

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan katil zanlısının annesi de tutuklanarak cezaevine gönderildi - Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 2'ye yükseldi - Katil zanlısının eşi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı KATİL ZANLISININ EŞİNİN SERBEST BIRAKILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan katil zanlısının annesi de tutuklandı.

Polatlı ilçesinin kırsal mahallesi Uzunbeyli'de kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan minik Eylül'ün öldürülmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde katil zanlısı Uğur K'nin annesi Huriye K, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edildi.

Huriye K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

Katil zanlısının eşi H.K. ise mahkemedeki ifadesinin ardından salıverildi.

Şüphelinin annesi Huriye K'nin çocuğun kaybolmasının ardından katil zanlısı oğlu ile telefonlarını kullanarak görüştüğü komşusu bir çiftin ise serbest bırakıldığı, minik Eylül'ün akrabası olan bu çiftten kadın hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği öğrenildi.

Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Eylül Yağlıkara'nın (8) cesedi, 29 Haziran'da Yüzükbaşı Yolu mevkisinde bir elektrik direğinin dibinde gömülü halde bulunmuş, olayla ilgili katil zanlısı Uğur K. tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eylül Eylül Yağlıkara Polatlı

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