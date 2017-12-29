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GÜNCELLEME Mısır'da kiliseye saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 14:12 | Son Güncelleme 49 dakika önce

-Kahire'nin güneyindeki Hilvan'da bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Hilvan'da bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Devlet televizyonunun haberine göre, saldırıda aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 4 kişi öldü.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, emniyet birimlerinin Hilvan'daki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıyı önlediği belirtildi.

Kiliseyi korumakla görevli emniyet memurlarının ateş açan saldırganlara karşılık verdiği ifade edilen haberde, saldırganlardan birinin etkisiz hale getirildiği, kaçan diğer saldırganın ise yakalanması için bölgede çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

(AA)

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