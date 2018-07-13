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GÜNCELLEME - Mısır'da patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 01:39 | Son Güncelleme

Uluslararası Kahire Havalimanı yakınlarındaki bir yakıt deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Güvenlik gerekçesiyle havalimanındaki bazı seferlerin askıya alındığı duyuruldu DETAYLAR EKLENDİ

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'deki Uluslararası Kahire Havalimanı yakınlarında çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Mısır Devlet televizyonunun haberine göre, sivil savunma güçleri, havalimanı yakınlarında özel bir şirkete ait yakıt deposunda çıkan yangını kontrol altına aldı.

AA muhabirine konuşan Sivil Havacılık Bakanlığı Sözcüsü Basim Abdulkerim, havalimanında patlama meydana gelmediğini, patlama ve yangının havalimanına uzak bir bölgede yaşandığını kaydetti.

Havacılık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da havalimanındaki hava trafiğinin normal seyrettiği bilgisi paylaşıldı.

Havacılık ve Havalimanları Holding Başkanı Muhammed Said Mahrus ise güvenlik gerekçesiyle bazı seferlerin askıya alınmasına karar verildiğini, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Mahrus, patlamanın havalimanı yolunda bir petrokimya şirketine ait yakıt deposunda meydana geldiğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
mısır patlama

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