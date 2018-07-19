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GÜNCELLEME - Mısır'da trafik kazası: 12 ölü, 28 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 17:39 | Son Güncelleme

Minye kentinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi öldü, 28 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, RESMİ AÇIKLAMA EKLENDİ

KAHİRE (AA) - Mısır'ın orta kesimindeki Minye ilinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Minye kentine bağlı Şurefa köyü girişinde çimento taşıyan bir kamyonun devrilmesi ve başka bir araca ve eve çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların çeşitli hastanelere kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, 3'ünün tedavi sonrası taburcu edildiği kaydedildi.

Mısır, Ortadoğu'da trafik kazalarının en çok meydana geldiği ülkeler arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 180 ülke arasında 109'uncu sırada bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kahire Kaza mısır

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