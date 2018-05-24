GÜNCELLEME - MKE Barutsan fabrikasında patlama

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makina Kimya Endüstrisi (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası yakıt işleme merkezinde meydana gelen patlamada bir işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi yaralandı.
MKE'nin Elmadağ'da bulunan Barutsan fabrikasında patlama meydana geldi.
Patlama sonucu fabrikada işçi olarak görev yapan Emre Özcan (33) ile işçilerden Ömer T, Serkan Selçuk C, Çetin T. ve Fazlı B. yaralandı. Özcan, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılardan biri ayakta tedavi edilirken diğer yaralılar, Gülhane Eğitim ve Araştırma, İbni Sina ve Gazi Üniversitesi hastanelerinde tedavi altına alındı.
Patlamanın, fabrikanın yakıt işleme merkezindeki varillerde bulunan yakıtın sıkışması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Öte yandan fabrikadan çıkan işçiler, olayın bir iş kazası olduğunu ve patlamanın şehir merkezinden de duyulduğunu söyledi.
- Elmadağ'daki MKE Barutsan fabrikasındaki yakıt işleme merkezinde meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı DETAYLAR EKLENDİ
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