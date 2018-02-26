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GÜNCELLEME -Motosikletçileri darbeden minibüsçülerden 2 kişi daha yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 23:31 | Son Güncelleme

GÜNCELLEME -Motosikletçileri darbeden minibüsçülerden 2 kişi daha yakalandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de yolcu almak için aniden duran minibüse çarpmamak için fren yapan motosikletli Samet Yüksel (21) ve Seren Okur'u (20) darp eden 2 kişi daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe'den Kadıköy istikametine motosikletle giden Yüksel ve Okur, Kadıköy Belediyesi yakınlarına geldiğinde önünde seyreden minibüs aniden durdu. Motosikleti kullanan Samet Yüksel, minibüse çarpmamak için frene bastı. Yüksel ve Okur'un minibüs sürücüsüne tepki göstermesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine minibüs sürücüsü ve yanındaki kişi, motosikletli Yüksel ve Okur'u darp etti.

Aldığı darbelerle hastaneye kaldırılan Seren Okur, daha sonra emniyete giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden S.K.'nin ardından, Ş.K. ve Y.K.'yi de yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların sayısı 3'e çıkarken, olayla ilgili bir kişinin daha arandığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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