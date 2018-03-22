GÜNCELLEME - Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Muğla merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 2’si tutuklandı.
Gözaltındaki muvazzaf askerlerden 10'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.Ü. ve S.K. tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonla iletişim kurdukları öne sürülen subay ve astsubay rütbesindeki 36 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Muğla, Ankara, İzmir, Denizli, Sivas, Kilis, Artvin, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Elazığ, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 4'ü tutuklanmış, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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