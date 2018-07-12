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GÜNCELLEME - Muğla'da 4 kişi silahla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 18:21 | Son Güncelleme

Eşi ve kayınvalidesi ile iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra başına silah dayayan şüpheli, jandarma ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren ikna çabaları sonucu silahını bırakarak teslim oldu ŞÜPHELİNİN TESLİM OLMASI VE DETAY EKLENDİ

Muğla'da eşi ve kayınvalidesi ile iki kişiyi silahla yaralayan şüpheli, jandarma ekiplerinin 3 saat süren ikna çabaları sonucu silahını bırakarak teslim oldu.

Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesi'nde eşi Sibel İşler K'ye ait iş yerine gelen Gazi K, tabancayla ateş etmeye başladı. Zanlı, Sibel İşler K, kayınvalidesi Nevin Dinç, iş yeri çalışanları Ahmet Aydın ile Mehmet Emin Kaya'yı yaraladı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine geldiği otomobille kaçan Gazi K, jandarma ekiplerince Kafaca Mahallesi'nde durdurulunca kapılarını kilitlediği otomobilinde silahı başına dayadı.

Şüphelinin teslim olmaması üzerine bölgeye komandolar ve özel harekat polisleri sevk edildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmalarının ardından silahını bırakan Gazi K, teslim oldu. Gözaltına alınan zanlı, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan, şüphelinin bir ay önce eşi ve kayınvalidesinin yaşadığı evi benzin dökerek yakmaya çalıştığı için gözaltına alındığı, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Jandarma Muğla silahla yaralama teslim olma

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