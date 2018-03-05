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GÜNCELLEME- Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

"ByLock" kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - ADLİYE SÜRECİ EKLENDİ

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.Y, S.T.A. ve M.Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y ve M.Ü. tutuklanırken S.T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen A.Y, S.T.A. ve M.Ü, Menteşe ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

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- FETÖ'nün darbe girişimi ByLock adliye Muğla tutuklama

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