GÜNCELLEME - Muğla'da hırsızlık zanlısı 4 Gürcü tutuklandı

Marmaris ve Fethiye ilçelerinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 4 zanlı tutuklandı.
Polis ekipleri, Marmaris ve Fethiye’de hırsızlık yaptıkları belirlenen 1'i kadın 4 Gürcistan vatandaşını gözaltına aldı.
Şüpheliler Zurap T, Nina S, Gorc G. ve Mangra Z'nin kaldığı evde yapılan aramada, elektronik eşya, ziynet eşyası, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Zanlılardan Gorg G. ve Mangra Z. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Zurap T, Nina S’de Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Marmaris ve Fethiye adliyelerine sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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