GÜNCELLEME - Muğla'da makilik ve otluk alanda yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 23 hektarlık makilik ve otluk alanda zarar oluştu.
Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, yakınında yerleşim yeri bulunan makilik alana sıçradı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve uçakla havadan, 4 arazöz ve 200'e yakın söndürme işçisinin yanı sıra vatandaşlarca karadan müdahale edildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı, AKUT ekipleri ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği gönüllülerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
Yangında, 23 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
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