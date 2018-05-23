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GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 15:51 | Son Güncelleme

Sarp ve kayalık olması nedeniyle karadan yanaşılamayan ormanlık alana 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi - Kontrol altına alınan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü DETAYLAR EKLENDİ

Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı.

Turnalı Mahallesi Kandil mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı ile havadan müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin 2 saat boyunca havadan yaptığı müdahale sonucu kontrol altına alındı. Hava araçları Gökova Körfezi'nden su alarak yangına müdahalede bulundu.

Öte yandan, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangınla karadan mücadele etmek için arazöz ekipleri bölgeye yaklaşık 1 kilometre mesafeden hortum çekerek, soğutma çalışmalarına başladı. Yangın bölgesine getirilen bir dozer, ekiplerin geçişi için yol açma çalışması yaptı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, havadan yapılan müdahaleyle yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

9 arazöz ve 50 orman yangın söndürme işçisinin soğutma çalışmalarına başladığını belirten Çelik, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma yapıldığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Gökova Muğla orman yangını Ula

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