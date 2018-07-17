GÜNCELLEME- Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yakabağ Mahallesi Karain mevkisinde ziraat alanında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yangına, 3 ilk müdahale aracı, 21 arazöz, 120 yangın söndürme işçisiyle karadan, 6 helikopter ve 2 amfibik uçakla havadan müdahale edildi.
Arazinin sarp olması nedeniyle yangın, yaklaşık 6 saatte kontrol altına alınabildi.
5 hektar makilik ve ormanlığın zarar gördüğü alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.
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