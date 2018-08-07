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GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 18:08 | Son Güncelleme

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Avlanmaz mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter ve iki uçakla havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale edildi.

Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Yangında yaklaşık iki hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Köyceğiz Muğla orman yangın

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