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GÜNCELLEME - Muğla'daki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 19:42 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 11'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken 8 Nisan'da yakalanan ve aralarında kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen doktor, askeri doktor, diplomat, öğretmen ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 14 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 11'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.

Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
adliye bodrum FETÖ Muğla PDY

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