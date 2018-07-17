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GÜNCELLEME - Muğla'daki fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 23:35 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 13 kişiden 6'sı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "fuhuş amaçlı insan ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 kişiden 6'sı tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.D, B.D, E.U, M.S, Ş.S. ve M.A.S. tutuklanırken M.Ş, K.Ö. ve J.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.Ş, A.K, E.Ö. ve D.D. ise mahkemece salıverildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhuş amaçlı insan ticareti yapmak" suçundan 13 Temmuz'da haklarında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 13'ü yakalanmış, soruşturma kapsamında fuhuş yaptıkları öne sürülen 13 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edilmişti.

Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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adliye fuhuş operasyonu Marmaris Muğla tutuklama

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