GÜNCELLEME - Muğla'daki fuhuş operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "fuhuş amaçlı insan ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 kişiden 6'sı tutuklandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden S.D, B.D, E.U, M.S, Ş.S. ve M.A.S. tutuklanırken M.Ş, K.Ö. ve J.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.Ş, A.K, E.Ö. ve D.D. ise mahkemece salıverildi.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhuş amaçlı insan ticareti yapmak" suçundan 13 Temmuz'da haklarında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 13'ü yakalanmış, soruşturma kapsamında fuhuş yaptıkları öne sürülen 13 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edilmişti.
Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!
Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!
İstanbul'da çıplak adam dehşeti!
'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı
Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi
Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?
Fareler İrlanda'yı işgal etti! Durdurulamıyor!
Bir zamanlar göçmen olarak geldiği ülkede şimdi paraya para demiyor
CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı
Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum