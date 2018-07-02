GÜNCELLEME - Muğla'daki gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece kulübünde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.
Bodrum Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesine getirildi. Şüphelilerin getirilişi sırasında çok sayıda polisin adliye önünde ve çevresinde güvenlik tedbiri aldığı gözlendi.
Olay yerinde 21 boş kovanın bulunduğu saldırıya ilişkin şüphelilerin olay gecesi organize olarak hareket ettiği ve suçta kullanılan 4 silahı otomobilin "zula" tabir edilen kısmında sakladıkları tespit edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece, "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" iddiasıyla tutuklandı.
Bodrum ilçesinde 21 Haziran'da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda şarkıcı ve menajer Hacer Tülü ile ilçede başka bir gece kulübü işletmecisi Ali Ekber Sürensoy hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.
Saldırıyla ilgili M.Ç, K.S.Ç, H.A. ve T.O. Manisa'da, cinayet olayına yardımcı olduğu öne sürülen C.E. ise Bodrum'da yakalanmıştı.
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