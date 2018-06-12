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GÜNCELLEME- Muğla'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 17:55 | Son Güncelleme

Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü - DETAYLAR EKLENDİ

Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Karabörtlen Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, 5 helikopter, bir uçak, 15 arazöz ve orman işçileriyle müdahale edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Çelik, yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Karabörtlen Muğla orman yangını Ula

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