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GÜNCELLEME- Muğla'nın Ortaca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 22:32 | Son Güncelleme

Kontrol altına alınarak soğutma çalışması yürütülen yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü - YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Dereköy Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrol altına alınan yangına 4 uçak, 8 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 22 arazöz ve 150 personelle müdahale ettiklerini söyledi.

Çelik, soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla orman yangını Ortaca

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