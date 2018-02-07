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GÜNCELLEME - Muhabbet kuşunu da çalmışlar

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 19:06 | Son Güncelleme

Kocaeli ve Balıkesir'deki evlerden 21 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı - Hırsızlık zanlılarının, 40 bin lira nakit para ve 150 bin lira değerinde ziynet eşyasının yanı sıra muhabbet kuşu, kumbara, güneş gözlüğü, televizyon, parfüm, çeyiz takımı, araçların yedek anahtarı ve battaniye çaldığı öğrenildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve Balıkesir'de 21 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Derince, İzmit, Darıca ve Kartepe ilçelerindeki evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri tespit eden ekipler, söz konusu kişilerin Balıkesir'de de 4 hırsızlık olayının da faili olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan S.Ö'yü (39) Darıca'da, O.Ç'yi (32) de İstanbul'un Kartal ilçesinde gözaltına aldı.

Zanlıların 21 evden gerçekleştirdikleri hırsızlıklarda 40 bin lira, 150 bin lira değerinde ziynet eşyası, muhabbet kuşu, 11 kumbara, 20 güneş gözlüğü, 7 televizyon, 6 parfüm, çeyiz takımı, 3 aracın yedek anahtarı ve 3 battaniye çaldıkları öğrenildi.

Bu arada şüphelilerin hırsızlık suçundan sekizer kaydının bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Öte yandan zanlıların hırsızlık sonrası geçtikleri sokaklardaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin ellerindeki malzemelerle sokakta yürümeleri ve daha sonra bir otomobile binmeleri yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir hırsızlık iddiası Kocaeli

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