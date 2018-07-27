GÜNCELLEME - Muş'ta hamile kadının darbedildiği iddiası

Muş'un Malazgirt ilçesinde, hamile gelinlerini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan kayınvalide ve kayınpeder tutuklandı

Akalın köyünde yaşayan Salih ve Türkan K, henüz belirlenemeyen nedenle 8,5 aylık hamile gelinleri Halise K'yi darbetti. Yaralanan gelin, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından kayınvalide ve kayınpeder gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Gelinin babası Behçet K, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının hastanede bebeğiyle yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

