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GÜNCELLEME - Muş'ta hamile kadının darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 18:18 | Son Güncelleme

Malazgirt ilçesinde, hamile gelinlerini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan kayınvalide ve kayınpeder tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Muş'un Malazgirt ilçesinde, hamile gelinlerini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan kayınvalide ve kayınpeder tutuklandı

Akalın köyünde yaşayan Salih ve Türkan K, henüz belirlenemeyen nedenle 8,5 aylık hamile gelinleri Halise K'yi darbetti. Yaralanan gelin, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından kayınvalide ve kayınpeder gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Gelinin babası Behçet K, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının hastanede bebeğiyle yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

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darp gelin hamile kadın muş

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