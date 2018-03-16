GÜNCELLEME - Muş'ta otobüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Muş'ta, otobüsle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Engin Balğan yönetimindeki 65 EV 061 plakalı Best Van şirketine ait yolcu otobüsü, Muş-Bingöl Karayolu'nun 35'inci kilometresinde, karşı yönden gelen Tuncay Aysan idaresindeki 06 YA 7170 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada tırda bulunan 1 kişi öldü, tır ve otobüsteki 40 kişi yaralandı.

Bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kişinin üzerinden kimlik belgesi çıkmadığı da belirtildi.

İl Afet ve Acil Durumu Şube Müdürü (AFAD) Maşallah Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine olay yerine gittiklerini anlatarak, "Tır ile otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu tırda sıkışan 1 kişi hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hepsini hastaneye gönderdik." dedi.