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GÜNCELLEME - Netanyahu: İran nükleer silah üretmeye çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 23:18 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in elinde "İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair deliller" olduğunu ileri sürdü DETAYLAR EKLENDİ

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etti.

Netanyahu, nükleer programa dair İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söyledi.

"İran, askeri nükleer programa sahip olmadığını söylerken dürüst değildi." ifadelerini kullanan Netanyahu, İsrail istihbaratının ulaştığı on binlerce belgenin, İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığını ortaya koyduğunu savundu.

İsrail'in elindeki delillerin, nükleer program konusunda İran'ı suçlu bulacağını söyleyen Netanyahu, İran'ın gizli programının Amad Projesi olarak isimlendirildiğini kaydetti.

Bu projenin merkezinde yeni sistemler kurulmasının bulunduğunu aktaran Netanyahu, söz konusu sistemler hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Netanyahu, "2015 yılında uluslararası güçler ile nükleer anlaşma imzalandıktan sonra Tahran, balistik füzelere konulmak üzere Hiroşima benzeri 5 nükleer bomba geliştirilmesi için hazırlanan nükleer program hakkında bilgilerin yer aldığı birçok belgeyi gizledi." dedi.

İran'ın nükleer silah yapımını sürdürmeyi planladığını ifade eden Netanyahu, ABD'nin bu bilgileri araştırmaya çalıştığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Mayıs'ta ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusundaki kararını açıklaması bekleniyor.

Ocak ayında yaptıkları açıklamada, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren ABD'li yetkililer, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını kaydetmiş, anlaşmaya varılmaması durumunda, bunun Trump'ın son uzatma kararı olduğu ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN israil

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