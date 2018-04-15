GÜNCELLEME - Nevşehir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 ölü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, kamyonete çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada ise 4 kişi yaralandı.
Nevşehir-Ürgüp karayolu Uçhisar kavşağında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 66 AAB 610 plakalı otomobil ile tali yoldan çıktığı iddia edilen 50 BC 652 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Gamze Aktoprak (21), Gülbahar Pektaş (22), Tugay İçöz (22), Salim Burak İçöz (19) ile Tarık Öztürk (24) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Öte yandan kazaya karışan kamyonete çarpmamak için manevra yapan 50 EC 090 plakalı hafif ticari araç ile 51 KH 644 plakalı otomobil de çarpıştı.
Hafif yaralanan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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