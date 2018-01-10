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GÜNCELLEME Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 22:57 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 71 kişi gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 19'u tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde, Kayseri ve İstanbul'da uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 aydır yürütülen çalışmanın ardından ekipler, çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddia edilen 71 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlanan zanlılardan 47'si, haklarında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, 24'ü ise uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

- 24 zanlıdan 19'u tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan 24 zanlıdan 19'u tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)

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