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GÜNCELLEME - Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 19:55 | Son Güncelleme

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarını kullandıranlara yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatılmasına yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, internet sitelerinden yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarını kullandıran kişilere yönelik Niğde, Kayseri ve Antalya'da dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali Can A. ve Ayhan A. tutuklandı, diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kayseri Niğde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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