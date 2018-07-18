GÜNCELLEME - Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatılmasına yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, internet sitelerinden yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarını kullandıran kişilere yönelik Niğde, Kayseri ve Antalya'da dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali Can A. ve Ayhan A. tutuklandı, diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

