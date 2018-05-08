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GÜNCELLEME - Niğde'de belediye başkanına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 19:14 | Son Güncelleme

Yeşilgölcük Beldesi Belediye Başkanı Hakkı Şengül, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Zanlı jandarmaya teslim oldu DETAY EKLENDİ

NİĞDE (AA) - Niğde'de Yeşilgölcük Beldesi Belediye Başkanı Hakkı Şengül, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şengül, kendisiyle görüşmek isteyen Serkan T. tarafından makamında tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şengül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yılmaz, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirterek, "Belde halkımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, tüm yakınlarına ve belde halkımıza sabır diliyorum." dedi.

Haberi duyan Şengül'ün yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlı, jandarma merkezine giderek teslim oldu.

Serkan T'nin, belediyede işe girme meselesi yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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Niğde Niğde Valisi Yılmaz Şimşek öldü Yeşilgölcük Beldesi Belediye Başkanı Hakkı Şengül

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