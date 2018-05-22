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GÜNCELLEME - Niğde'de rastgele açılan ateş sonucu 8 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:39 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

NİĞDE (AA) - Niğde'nin merkez Kömürcü köyünde bir kişinin rastgele ateş açması sonucu 8 kişi yaralandı.

Merkez Kömürcü köyünde park etme meselesi yüzünden komşularıyla tartışan Cihangir Ş, aracından aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Bu sırada civarda bulunan şüphelinin annesi Leyla Ş. ile Cem Demiralay, Murat Demiralay, Mustafa Yılmaz, Sevcan Derebaşı, Tacettin Derebaşı, Hanım Derebaşı ve Yasemin Derebaşı yaralandı.

Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan Cihangir Ş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cihangir Ş'nin mahkemede, "olayın araç çekme meselesi yüzünden çıktığını ve sarhoş olduğu için bir şey hatırlamadığını söylediği" öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
8 yaralı Kömürcü köyü Niğde

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